У лінійці Skoda з'явиться "космічний" кросовер

Компанія Skoda зареєструвала у чеському патентному відомстві нову назву – Kosmiq. Наслідуючи наприклад найменування попередніх моделей, можна припустити, що це буде кросовер – точніше, товарна версія концепт-кара Vision X, представленого в березні на женевському автосалоні.

За наявною інформацією, Skoda Kosmiq побудують на платформі MQB A0, що лежить в основі Seat Arona, Volkswagen T-Cross і майбутнього Skoda Scala. Гамма моторів позашляховика буде складатися з бензинових турбомоторів TSI і дизелів TDI. Повного приводу, по аналогії з T-Cross, у Kosmiq не буде.

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Концептуальний Skoda Vision X оснастили 1,5-літровою "турбочетвіркою", що працює на метані або бензині і видає 130 сил, а також двома електромоторами. Один з них з'єднаний з ДВЗ, другий, 30-сильний, встановлений на задній осі і забезпечує роботу системи повного приводу. Живляться вони від літій-іонного акумулятора місткістю 1,5 кіловат-години.

Ймовірно, це буде серійна версія Vision X / Autoua

Міський кросовер здатний проїхати на електротязі лише два кілометри. Сумарний запас ходу – 650 кілометрів. З місця до ста кілометрів на годину Vision X розганяється за 9,3 секунди. Максимальна швидкість становить 200 кілометрів на годину.

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