Новий Porsche 911 вперше показали на відео

Знаменитий Porsche 911 відгримить свою прем'єру вже в кінці осені. Компанія вирішила підігріти наш інтерес новим відео.

Porsche 911 з індексом 992 представлять публіці в рамках Міжнародного автошоу у Лос-Анджелесі в кінці листопада. Напередодні прем'єри німецький автовиробник вирішив потішити нас тизером.

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Зовнішність нового Porsche 911 більше не є секретом, адже навіть сама компанія розповсюдила офіційні фото. Навіть якби дизайн новинки утримали в секреті, її вигляд нікого не здивував би.

Всі двигуни у моторній гамі тепер будуть турбованими, тому безнаддувних агрегатів не залишиться. Гібридна силова установка з'явиться пізніше, а ось технологія автопілоту у новому поколінні легендарного спорткара, швидше за все, не з'явиться.

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