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Новий BMW X5 проїхався відтвореною пустелею траси Монца

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BMW X5 проїхався пустелею - фото 1
BMW X5 проїхався пустелею / Motor

У рамках рекламної кампанії, що передує ринковому запуску нового BMW X5 в Італії, місцевий офіс марки відтворив у пісках марокканської пустелі легендарну трасу Монца.

Копію треку в масштабі 1: 1 спорудили неподалік села Мерзуга за два тижні.

Так виглядає траса зверху - фото 289284
Так виглядає траса зверху

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Команда з 50 інженерів, техніків і пілотів з точністю відтворила кожен поворот, а також пряму історичної траси. Для прокладання профілю довелося перемістити понад 3500 кубометрів піску. Для цього потрібно було чотири бульдозери та чотири вантажівки.

Проект організований для того, щоб продемонструвати можливості кросовера з пакетом xOffroad. Він дозволяє перемикати режими роботи електроніки між чотирма програмами: для руху по піску, камінню, гравію та снігу.

Тести нового BMW X5 - фото 289283
Тести нового BMW X5
Тести нового BMW X5 - фото 289282
Тести нового BMW X5

BMW X5 нового покоління дебютував у червні. Кросовер побудований на модульній платформі CLAR, як в останньої "сімки". В оснащення моделі увійшла пневмопідвіска на передній і задній осі, повнокероване шасі й активний задній стабілізатор.

Тести нового BMW X5 - фото 289281
Тести нового BMW X5
Тести нового BMW X5 - фото 289280
Тести нового BMW X5
Тести нового BMW X5 - фото 289277
Тести нового BMW X5
Тести нового BMW X5 - фото 289276
Тести нового BMW X5

Позашляховий набір xOffroad у X5 з'явився вперше. Вибираючи потрібний режим руху, в кросовера змінюються налаштування роботи коробки, повного приводу, системи стабілізації, висота дорожнього просвіту та чутливість педалі газу.

Тести нового BMW X5 - фото 289279
Тести нового BMW X5
Тести нового BMW X5 - фото 289278
Тести нового BMW X5

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Джерело: Motor
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