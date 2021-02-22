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У Леонардо Ді Капріо забрали головну роль в новому фільмі Скорсезе

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Леонардо Ді Капріо і Скорсезе - фото 1
Леонардо Ді Капріо і Скорсезе / geektyrant

Актор Леонардо Ді Капріо мав зіграти головну роль в новій кінострічці Мартіна Скорсезе. Однак, згідно з даними джерела, знаменитість замінили іншим актором.

Повідомляється, що 46-річний Леонардо Ді Капріо в новому трилері "Вбивці квіткового місяця" мав перетворитися на агента ФБР, який розслідує вбивства корінних американців – племені Осейдж, які розбагатіли в 1920-х роках на продажу запасів нафти.

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Але раптово головну роль віддали другому акторові – Джессі Племонсу, відомому глядачам за такими картинами, як "Пуститися берега", "Нічні гри", "Ірландець" та інші. Причина такої заміни точно невідома, але згідно з даними інсайдера, голлівудський красень Леонардо Ді Капріо не зміг знайти спільну мову зі сценаристом кінострічки Еріком Ротом.

Однак з фільму зірка "Титаніка" не втік, він зіграє в ньому роль другого плану. Відомо, що новий трилер Мартіна Скорсезе знятий за книгою-детективом Девіда Грана "Вбивці квіткового місяця. Нафта. Гроші. Кров". Прем'єра кінострічки запланована на 2022 рік, її бюджет складе 200 млн доларів.

У Леонардо Ді Капріо забрали головну роль в новому фільмі Скорсезе - фото 448785

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Джерело: deadline
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