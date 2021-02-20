Меттью МакКонахі зізнався, що міг зіграти головну роль в Титаніку

Меттью МакКонахі, відомий американський актор, розповів, чому не знявся в головній ролі у фільмі "Титанік" Джеймса Кемерона. Інтерв'ю провів актор Роб Лоу. Відео виклали на YouTube-каналі Team Coco.

За словами актора, після кінопроб до нього підійшов представник знімальної команди та похвалив за хорошу гру. Тоді Меттью МакКонахі подумав, що все-таки отримав роль Джека. Але після стало відомо, що у фільмі все-таки зніметься Леонардо Ді Капріо.

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"Я читав сценарій разом з Кейт Вінслет, і це не було схоже на кастинг. Нас знімали, і все виглядало так, ніби це кінопроби", – згадав артист.

Меттью МакКонахі спростував загальну думку про те, що він сам відмовився від участі в проєкті. Актор сказав, що він подумав про те, що у його агента будуть проблеми, адже він так і не отримав ніяких пропозицій.

Нагадаємо, раніше в ефірі радіошоу Х'ю Х'юїта актор Меттью МакКонахі заявив, що не виключає можливості балотуватися на пост губернатора рідного штату Техас.

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