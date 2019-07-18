Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Екстремальне сафарі: туристи зняли на відео, як їх переслідував розлючений слон

  • 18
Розлючений слон налякав туристів - фото 1
Розлючений слон налякав туристів / pexels

Розлючений слон погнався за туристами у природному заповіднику ПАР. Водій екскурсійного джипа "тікав" від сердитої тварини заднім ходом, а туристи знімали слона на відео.

Користувач Reddit опублікував ролик, на якому видно, як слон женеться за туристичним джипом. Водій їде у протилежному від слона напрямку заднім ходом. При цьому туристи тримаються за поручні, але при цьому знімають усе на телефони. Пасажири на задніх сидіннях підказували водієві, куди їхати.

І ще: Величезна зграя дельфінів оточила катер у Каліфорнії: захоплююче відео

Користувачі мережі відзначили професійну їзду водія, і припустили, що він тікає від слонів не вперше. Також юзери пожартували, що, судячи з реакції туристів, вони приїхали з Австралії, оскільки зберігали спокій.

Читайте також: Водій врятував хлопчика від агресивної індички: епічне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-10 водоспадів в Україні, які варто побачити на власні очі
  • 16 липня, 10:15
  • 329
Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp
  • 16 липня, 14:30
  • 3151
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
  • 15 липня, 19:23
  • 631
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл