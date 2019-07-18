Екстремальне сафарі: туристи зняли на відео, як їх переслідував розлючений слон

Розлючений слон погнався за туристами у природному заповіднику ПАР. Водій екскурсійного джипа "тікав" від сердитої тварини заднім ходом, а туристи знімали слона на відео.

Користувач Reddit опублікував ролик, на якому видно, як слон женеться за туристичним джипом. Водій їде у протилежному від слона напрямку заднім ходом. При цьому туристи тримаються за поручні, але при цьому знімають усе на телефони. Пасажири на задніх сидіннях підказували водієві, куди їхати.

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Користувачі мережі відзначили професійну їзду водія, і припустили, що він тікає від слонів не вперше. Також юзери пожартували, що, судячи з реакції туристів, вони приїхали з Австралії, оскільки зберігали спокій.

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