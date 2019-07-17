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Водій врятував хлопчика від агресивної індички: епічне відео

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Розлючена індичка переслідує школяра - фото 1
Розлючена індичка переслідує школяра

У мережі активно поширюється запис, на якому водій став справжнім героєм, захистивши школяра від дуже наполегливої індички. З цими пернатими краще не жартувати!

На платформі Reddit користувач з ніком dobbyisafreepup поділився епічним відео з водієм, хлопчиком та індичкою, яке за короткий час опинилось у топі. Всього за 6 годин допис побачили понад 19 тисяч користувачів, а ще більш як 400 залишили коментарів. А все тому, що ролик показує, як малий школяр тікає від агресивної індички, аж раптом один з водіїв вирішує відігнати птаху та скеровує авто на неї. Хлопчику вдається уникнути атаки пернатого, а чоловік стає героєм мережі. Тому краще не жартуйте з птахами таких розмірів!

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Driver stops a turkey from chasing a boy down the street from r/HumansBeingBros

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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