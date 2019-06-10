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Олена Зеленська показала свою найкращу подругу

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Зеленська акцентувала увагу на тому, як важливо мати споріднену душу - фото 1
Зеленська акцентувала увагу на тому, як важливо мати споріднену душу / Cursorinfo

Дружина президента України Олена Зеленська присвятила пост в Instagram Дню друзів. Так перша леді країни показала свою подругу.

Після інавгурації Володимира Зеленського його 41-річна дружина Олена завела сторінку в Instagram. На своїй офіційній сторінці Олена показує свої ділові образи і вітає українців з важливими датами.

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Днями Олена Зеленська не тільки акцентувала увагу на тому, як важливо мати споріднену душу, а й назвала ім'я своєї найкращої подруги. Нею виявилася дружина учасника Кварталу 95 Олександра Пікалова Ірина.

"Дослідження про щастя показало, що дружба і щирі відносини найважливіші для людини. З цим важко не погодитися... Чи є у вас друзі, з якими ви знайомі з дитинства чи юності і разом йдете по життю? Мені дуже пощастило, адже у мене такий друг є! Іра Пікалова, пишаюся нашою дивовижною дружбою", – написала перша леді.

Олена Зеленська показала свою найкращу подругу - фото 333289

Олена Зеленська показала свою найкращу подругу - фото 333290

Олена Зеленська показала свою найкращу подругу - фото 333291

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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