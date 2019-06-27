У Колумбії відкрився перший у світі порно-університет

У Колумбії відкрився перший у світі порно-університет – з лекціями, семінарами та виробничою практикою. Ректор навчального закладу – порноактриса Амаранта Хенк (Алехандра Омана Руїз).

Амаранта Хенк давно мріяла відкрити університет порно у себе на батьківщині, в Медельїні. Зараз заняття проходять в еротик-пабі Secret Garden – поки що поступили лише 12 осіб, але Амаранта підходить до справи серйозно: складає навчальні плани, думає про іспити і обіцяє студентам організувати практичні заняття на порнозйомках.

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Список дисциплін, які викладаються в навчальному закладі:

Значення ерекції. Ерекція природна, механічна і хімічна;

Що значить бути порноактрисою в суспільстві мачизму;

Як захистити свою репутацію і унікальний образ;

Як визначити брехливого і жорстокого продюсера;

Як отримувати прибуток від зйомок в порно;

Як створювати ідеальні порно-декорації.

Амаранта Хенк – ректор університету

Амаранта вважає головним завданням свого університету боротьбу з професійним вигоранням. Зйомки в порно дуже швидко перетворюються на рутину, говорить актриса. Це погано позначається як на співробітниках, так і на індустрії в цілому.



Ініціатива Хенк сподобалася не всім – консервативно налаштовані жителі Медельїна вже висловилися проти наявності порно-університету в їхньому місті.

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