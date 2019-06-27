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У Колумбії відкрився перший у світі порно-університет

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З'явився перший у світі порно-університет - фото 1
З'явився перший у світі порно-університет / todaysnews

У Колумбії відкрився перший у світі порно-університет – з лекціями, семінарами та виробничою практикою. Ректор навчального закладу – порноактриса Амаранта Хенк (Алехандра Омана Руїз).

Амаранта Хенк давно мріяла відкрити університет порно у себе на батьківщині, в Медельїні. Зараз заняття проходять в еротик-пабі Secret Garden – поки що поступили лише 12 осіб, але Амаранта підходить до справи серйозно: складає навчальні плани, думає про іспити і обіцяє студентам організувати практичні заняття на порнозйомках.

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Список дисциплін, які викладаються в навчальному закладі:

  • Значення ерекції. Ерекція природна, механічна і хімічна;
  • Що значить бути порноактрисою в суспільстві мачизму;
  • Як захистити свою репутацію і унікальний образ;
  • Як визначити брехливого і жорстокого продюсера;
  • Як отримувати прибуток від зйомок в порно;
  • Як створювати ідеальні порно-декорації.
Амаранта Хенк – ректор університету - фото 336777
Амаранта Хенк – ректор університету

Амаранта вважає головним завданням свого університету боротьбу з професійним вигоранням. Зйомки в порно дуже швидко перетворюються на рутину, говорить актриса. Це погано позначається як на співробітниках, так і на індустрії в цілому.

Ініціатива Хенк сподобалася не всім – консервативно налаштовані жителі Медельїна вже висловилися проти наявності порно-університету в їхньому місті.

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Джерело: dailymail
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