У колишньої моделі Playboy вкрали найбільшого у світі кролика

У Великій Британії у колишньої моделі Playboy Аннетт Едвардс вкрали кролика на прізвисько Даріус. Вухастий вважається найбільшим у світі.

Про викрадення домашнього улюбленця Едвардс повідомила у своєму твіттері.

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За її словами, поліція вже приступила до розслідування. Едвардс також оголосила нагороду 1000 фунтів стерлінгів за повернення вихованця. Колишня модель запевняє, що Даріус занадто старий, щоб розмножуватися.

A very sad day. Guinness world record Darius has been stolen from his home. The police are doing there best to find out who has taken him. There is a reward of a £1,000. Darius is to old to breed now. So please bring him back. — Annette Edwards (@maycats56) April 11, 2021

Як передає Daily Mail, Даріусу десять років. Його довжина становить 129 сантиметрів. Пухнастика внесли до Книги рекордів Гіннесса як найдовшого кролика у світі.

Даріус – уже четвертий кролик-рекордсмен Аннетт Едвардс. Вона займається їх розведенням понад десять років. Колишня модель Playboy колись стала відома завдяки своїм спробам стати схожою на мультперсонажа Джесіку Реббіт. Вона витратила на пластичні операції близько 10 тисяч фунтів стерлінгів.

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