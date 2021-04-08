У Нідерландах корови вперше вийшли на вулицю після зими, але щось пішло не так: відео

У твітері вірусним став ролик, на якому кілька корів випускають на вулицю вперше після зимових холодів. Тварини спочатку вийшли зі стійла швидким кроком, після чого різко зупинилися і повернулися у сарай.

У відповідях до відео люди почали сумніватися, чи холодно було коровам або все ж спекотно.

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"Ем, корови почуваються найкраще при температурах від -10 до +10 градусів. Їм швидше спекотно, ніж холодно", – пише одна з користувачок.

#hilarisch

Koeien vonden het te koud en gaan de warme stal weer in.

Vandaag op het Hoge Land pic.twitter.com/mzUwJ1CkAt — smeerling-antiek (@smeerlingantiek) April 2, 2021

Відповідно до думки експертів, тварини можуть витримувати холод до -20 градусів за Цельсієм, а високі температури завдають шкоди здоров'ю корів.

Але не тільки корови не радіють початку весни. Користувач твітера також поділився відео, знятим у США торік. На ньому десятки качок вистрибують з сараю у замети та повертаються додому, скупавшись у снігу.

Vorig jaar werd er een filmpje gedeeld over een eendenopvang in de VS. Na maanden binnen mochten de gewonde eenden weer naar buiten… pic.twitter.com/rKwhbCf1uD — Ton Jacobs (@ton65jacobs) April 3, 2021

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