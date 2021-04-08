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Коронавірус

У Нідерландах корови вперше вийшли на вулицю після зими, але щось пішло не так: відео

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Корови передумали й повернулися до сараю - фото 1
Корови передумали й повернулися до сараю

У твітері вірусним став ролик, на якому кілька корів випускають на вулицю вперше після зимових холодів. Тварини спочатку вийшли зі стійла швидким кроком, після чого різко зупинилися і повернулися у сарай.

У відповідях до відео люди почали сумніватися, чи холодно було коровам або все ж спекотно.

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"Ем, корови почуваються найкраще при температурах від -10 до +10 градусів. Їм швидше спекотно, ніж холодно", – пише одна з користувачок.

Відповідно до думки експертів, тварини можуть витримувати холод до -20 градусів за Цельсієм, а високі температури завдають шкоди здоров'ю корів.

Але не тільки корови не радіють початку весни. Користувач твітера також поділився відео, знятим у США торік. На ньому десятки качок вистрибують з сараю у замети та повертаються додому, скупавшись у снігу.

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