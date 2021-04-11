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Учені з'ясували, навіщо горили б'ють себе в груди

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Чому горили б'ють себе в груди - фото 1
Чому горили б'ють себе в груди / greatadventuresafaris

Удар горили себе в груди – один з найбільш символічних звуків в тваринному світі. Досі було незрозуміло, яку інформацію передавали примати, демонструючи таку поведінку. Проте науковці з Німеччини з'ясували, що саме вони хочуть показати таким "ритуалом".

Як пише NYP, самці горили розправляють спину і при цьому стукають себе по грудях, щоб дати супернику інформацію про свій реальний розмір. При цьому тварини зазвичай стоять на двох ногах і швидко б'ють себе складеними руками.

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Удари в груди – унікальний звук, тому що це не вокалізація, як квакання жаби, а, скоріше, форма жестової комунікації, яку можна як побачити, так і почути. Звук барабанного дробу можна почути на відстані більше як одного кілометра, – йдеться в статті.

Учені з'ясували, навіщо горили б'ють себе в груди - фото 455120

Досліджуючи поведінку тварин, вчені прийшли до висновку, що удари горил по грудній клітці достовірно вказують на розмір тіла особини, що б'є себе в груди. А розмір тіла, своєю чергою, вказує на конкурентоспроможність.

Ми змогли показати, що розмір тіла закодований в звуках ударів в груди, – заявив Едвард Райт, провідний автор дослідження з Інституту еволюційної антропології Макса Планка в Лейпцигу.

У своєму дослідженні науковці проаналізували записи звуку ударів в груди горил з Руанди. Виявилося, що тривалість і кількість ударів не пов'язані з розміром самців, а от середня пікова частота його відображає – чим більша горила, чим нижча частота звуку.

Низькочастотні звуки поширюються далі, ніж високочастотні, а значить, великого самця чути здалеку. Дрібніші самці розуміють, що зовсім поруч великий суперник і можуть вирішити, битися з конкурентом чи ні.

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