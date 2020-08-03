У книгах Хемінгуея знайшли багато помилок: у всьому винен поганий почерк письменника

Експерти знайшли сотні помилок у творах письменника Ернеста Хемінгуея. Правда, в основному їх допустили редактори та укладачі.

Більшість рукописів Хемінгуея зберігаються у Президентській бібліотеці-музеї Джона Кеннеді у Бостоні, де дослідники уважно ознайомилися з оригіналами.

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Провідний дослідник американської літератури XX століття Роберт Трогдон навів для прикладу розповідь 1933 року "Якими ви не будете". У ній помилково використовується слово "летюча миша" (bat) замість "капелюх" (hat), коли персонаж Нік Адамс пояснює італійським солдатам, як ловити коників. Хемінгуей спочатку писав: "Але я з усією наполегливістю повинен підкреслити, що ви ніколи не зберете запасу цих комах, достатнього для денної лову, якщо будете ловити їх руками або намагатися вдарити їх капелюхом".

Кепський почерк Хемінгуея став причиною появи помилок у його книжках

В одному виданні роману "І сходить сонце" (1926) теж є помилки. Наприклад, в ньому фігурує тореадор Марсіаль Саланді замість задуманого Марсіаля Лаланди. Крім того, трапляється ресторан під назвою Ciqoque, хоча Хемінгуей мав на увазі реальну паризьку закусочну Cigogne.

За словами Трогдона, книги Хемінгуея не перевидавалася з виправленими помилками. Виняток склали лише "Сніги Кіліманджаро" і "Свято, яке завжди з тобою". При цьому, зазначив Трогдон, роботи його сучасників Френсіса Скотта Фіцджеральда і Вільяма Фолкнера перевидали у виправлених версіях.

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