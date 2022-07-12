У КМВА пояснили, коли можна проводити масові заходи під час воєнного стану

У Київській військовій адміністрації роз'яснили щодо організації мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій, спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних, видовищних масових заходів тощо. Читайте далі та дізнайтеся, коли вони дозволені!

Лише за виняткових обставин можна проводити масові заходи під час війни й для цього є певні умови. Про це повідомили у КМВА.

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Проводити масові заходи в умовах воєнного стану можлива лише за виключних обставин і тільки за письмового погодження.

Організатори повинні звернутися за погодженням до виконавчих органів міських, селищних та сільських рад не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дня проведення заходу. У повідомленні потрібно зазначити дату проведення, час початку та тривалість мирного зібрання, мету проведення, місце або маршрут, очікувану кількість учасників, ПІБ організатора та відповідальної особи, інформацію про намір встановлення тимчасових споруд та використання звукопідсилювальної техніки.

Організатори заходу повинні забезпечити дотримання громадського порядку учасниками масового заходу, наявність засобів першої медичної допомоги, обов'язкове дотримання правил пожежної безпеки та залучення пожежно-рятувальних підрозділів.

У разі повітряної тривоги потрібно негайно припинити масовий захід, сповістити про повітряну тривогу учасників та забезпечити їхню евакуацію.

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