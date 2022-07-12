Як статус кандидата в ЄС допоможе Україні відновитись після війни

Отримання статусу кандидати у члени Євросоюзу для України є справді важливим кроком вперед, який сприятиме відновленню нашої країни після війни з росією. Чому – дізнавайтесь далі.

У Центрі стратегічних комунікацій SPRAVDI звернули увагу на те, чому навіть статус кандидата у члени Європейського Союзу є перемогою України. Річ у тому, що євроінтеграція дозволить не тільки покращити нашу країну, й допоможе швидше відновитись після війни, яку розпочала росія.

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Статус кандидата в ЄС: переваги для України

1. Вигідні реформи для кожного українця

Європейські експерти допоможуть Україні швидше та якісніше побороти корупцію. Вдасться впровадити антиолігархічні закони.

2. Більше іноземних інвестицій

Під час реформ Україна стане більш привабливою та зрозумілою для інвесторів. Тому в країні будуть відкритися іноземні компанії та виробництва. А європейські закони щодо захисту інвестицій зроблять їх безпечними.

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3. Нові робочі місця для українців

Неможливо вводити реформи без людей. Кожен європейський проєкт потребуватиме команди, інвестори також створюватимуть робочі місця по всій країні. А чим вищий рівень інвестицій, тим більше можливостей для українців.

4. Фінансова допомога

Країни-кандидати в ЄС отримують різноманітні гранти, технічну допомогу та інвестиції Для цього Євросоюз має семирічний фонд у 14,1 млрд євро саме для таких держав.

До того ж, серйозну допомогу отримає аграрна галузь, оскільки для розвитку сільських територій ЄС виділяє окремий бюджет у 900 мільйонів євро.

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5. Покращення екології

Стан української екології після вторгнення російських окупантів у деяких місцях сягає катастрофи. Тому завдяки допомозі ЄС вдасться усунути наслідки війни. Для цього є природоохоронна програма LIFE, бюджет якої на 2021-2027 закладено у розмірі майже 5,5 млн євро.

6. Поглиблена інтеграція з економікою ЄС

Навіть статус кандидата вже дозволить українським підприємствам покращувати та оновлювати свою роботу, користуватись сучаснішими технологіями та нарощувати експорт до країн Європи.

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