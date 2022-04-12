У київському метро змінили графі руху потягів

Українська столиця оживає, до якої повертається все більше киян. Тим часом київська підземка продовжує працювати в режимі перевезень, однак пасажирам повідомили про зміну графіку руху потягів.

Як йдеться у пресслужбі метрополітену Києва, потяги курсують з 07:30 до 19.00. Інтервал руху поїздів на червоній лінії скорочено до 50 хвилин.

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Маршрути метро Києва

червона лінія – від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";

синя лінія – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

зелена лінія – від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Де можна пересісти

"Золоті ворота" – "Театральна"

"Площа Льва Толстого" – "Палац спорту"

На яких станція потяги не зупиняються

"Майдан Незалежності"

"Кловська"

Зверніть увагу! Середній інтервал на кожній лінії становить приблизно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватись за потреби. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

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