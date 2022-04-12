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У київському метро змінили графі руху потягів

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У київському метро змінили графі руху потягів - фото 1

Українська столиця оживає, до якої повертається все більше киян. Тим часом київська підземка продовжує працювати в режимі перевезень, однак пасажирам повідомили про зміну графіку руху потягів.

Як йдеться у пресслужбі метрополітену Києва, потяги курсують з 07:30 до 19.00. Інтервал руху поїздів на червоній лінії скорочено до 50 хвилин.

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Маршрути метро Києва

  • червона лінія – від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";
  • синя лінія – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
  • зелена лінія – від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Де можна пересісти

  • "Золоті ворота" – "Театральна"
  • "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту"

На яких станція потяги не зупиняються

  • "Майдан Незалежності"
  • "Кловська"

Зверніть увагу! Середній інтервал на кожній лінії становить приблизно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватись за потреби. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

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