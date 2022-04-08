У Києві пропонують перейменувати 5 станцій метро, назви яких пов'язані з росією

Начальник метрополітену Віктор Брагінський звернувся до мера Києва з ініціативою перейменування 5 станцій метро. Назви цих станцій безпосередньо асоціюються з росією та її діячами, що неприпустимо для України під час війни.

У столиці можуть змінити назви 5 станцій метро, адже до міського голови звернувся керівник метрополітену з такою ініціативою.

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"Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути. "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра" – туди ж! Переконаний, що профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічить наших героїв! Рухаємося до перемоги разом!" – написав на своїй сторінці в фейсбуці Віктор Брагінський.

Своєю чергою Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, пропонує змінити назву станції метро "Льва Толстого" на "Маріуполь". Він зазначає, що "саме героїчна та трагічна оборона Маріуполя забезпечила Києву відносний спокій та можливість нашим ЗСУ піти в контрнаступ".

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