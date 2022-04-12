У Києві планують перейменувати 15 вулиць

Київрада повідомила, що працює над тим, щоб змінити назви 15 вулиць та 5 станцій метро, які асоціюються з росією.

У Київраді, за словами секретаря міської ради Володимира Бондаренка, зараз напрацьовують пропозиції щодо нових назв 15 вулиць, серед яких Московська, Героїв Сталінграда, бульвар Дружби Народів та інші. Опісля інформацію виставлять на обговорення.

І ще: Хакери Anonymous зламали сервери російського уряду: у мережу виклали 700 Гб даних

Про це повідомив Володимир Бондаренко 11 квітня в етері телеканалу "Київ". Міська влада підтримує проєкт щодо перейменування пам'ятних знаків та будь-яких назв, які пов'язані з країною-агресором та її союзниками. Фінансування цих заходів передбачать заздалегідь у міському бюджеті Києва на наступний 2023 рік.

"В умовах повномасштабної війни росії проти України гостро постало питання перейменування вулиць, станцій метрополітену та інших міських об'єктів у столиці, які носять назви відомих діячів та знакових подій країни-агресора або її союзників. Наразі секретаріат Київської міської ради опрацьовує подані громадські ініціативи, оскільки такі речі мають відбуватись у правовому полі з погодженням всіх відповідних інстанцій. Найближчим часом на сайті Київської міської ради буде розміщено офіційний перелік об'єктів із запропонованими варіантами нових назв. Кияни зможуть взяти участь у громадському обговоренні за спрощеною процедурою. Я впевнений, що завершити процес дерусифікації ми зможемо вже на найближчому пленарному засіданні Київської міської ради", – розповів Володимир Бондаренко.

До теми: Укрпошта випустила нову марку про "русский корабль": вже можна купити