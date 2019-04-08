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Метро Києва відмовляється від жетонів: коли запрацюють зміни

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У метро Києва будуть нові правила проїзду - фото 1
У метро Києва будуть нові правила проїзду / instagram

У метро Києва незабаром з'являться нові правила проїзду і поведінки пасажирів. Відповідний проект розглядає міська рада.

Згідно з документом, на станціях і в вагонах поїздів метро не можна буде грати на музичних інструментах, співати та займатися агітацією.

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Також буде заборонено розклеювати рекламу, торгувати, пересуватися на самокаті, роликах, скейтбордах, жебракувати, ходити по рейках, їсти і пити продукти та напої, які можуть забруднити інших пасажирів.

Крім цього, буде затверджена повна відмова від одноразових жетонів для проїзду з 1 листопада 2019. Це стане можливим після того, як остаточно запрацює система оплати проїзду АОСП, яка дозволяє використовувати єдиний електронний квиток.

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Джерело: unn
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