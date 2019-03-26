У Києві з'явився мурал з доповненою реальністю

У Києві з'явився новий яскравий мурал з доповненою реальністю. Його намалювали на стіні гімназії-інтернату №13.

Автором марала став художник Віталій Гідеван. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Я радий, що нарешті реалізував свою ідею мурала з АR. Навівши телефон на малюнок, можна побачити як картинка оживає, листя починає рухатися від легкого весняного вітерця. Світ найменшої пташки колібрі постає перед нами великим 12-метровим муралом", – написав Гідеван.

Він зазначив, що для того, щоб картинка ожила необхідно завантажити додаток JiliviAr для смартфона, запустити його і навести безпосередньо на мурал або його фото.

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