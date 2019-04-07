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Цвітіння магнолій у Києві в яскравих знімках

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Людей закликали бути обережними і постаратися не знищити тендітну красу - фото 1
Людей закликали бути обережними і постаратися не знищити тендітну красу / Depo.ua

Весняна пора – чудовий час побувати в ботанічному саду. Дивіться, як пишно зацвіли магнолії!

Зі встановленням теплої весняної погоди в Києві в двох ботанічних садах міста почався сезон магнолій. Ті , хто вже помилувалися цвітінням, кажуть, що найбільш видовищно зараз виглядає поляна магнолій у ботсаду ім. Фоміна біля метро "Університет".

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У ботсаду ім. Гришка на Печерську поки що цвіте лише одне дерево, але з поверненням теплої погоди сезон цвітіння почнеться і там.

Тим часом в ботанічному саду ім. Фоміна у зв'язку з напливом відвідувачів побоюються, що в пошуках красивого кадру несвідома публіка зашкодить корінню рослини або необережно зламає гілки. Блогери просять всіх, хто прийде помилуватися магноліями, бути обережними і постаратися не знищити тендітну красу.

Цвітіння магнолій у Києві в яскравих знімках - фото 319472
Цвітіння магнолій у Києві в яскравих знімках - фото 319468
Цвітіння магнолій у Києві в яскравих знімках - фото 319469
Цвітіння магнолій у Києві в яскравих знімках - фото 319470
Цвітіння магнолій у Києві в яскравих знімках - фото 319471
Цвітіння магнолій у Києві в яскравих знімках - фото 319473

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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