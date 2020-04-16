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У Києві з'явився новий яскравий мурал: фотофакт

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Мурал - фото 1
Мурал / hronika

У Києві, на вулиці Нижньоключовій (Солом'янський район), з'явився незвичайний історичний мурал, на якому зображений відомий доктор медицини Володимир Караваєв.

Його автором став вуличний художник Dima FATUM, який відомий своїми роботами, виставленими в Pinchuk Art Centre, галереї мистецтв "Лавра", музеї стріт-арту в Санкт-Петербурзі.

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Він – учасник міжнародних фестивалів, його мурали можна побачити в Німеччині, Італії, Іспанії, ОАЕ, Казахстані. Dima FATUM виграв конкурс на створення Мура.

Відзначимо, що Володимир Караваєв, зображений на малюнку вважається засновником хірургічної школи. Також він почесний громадянин Києва, почесний член Київського і Казанського університетів і багатьох медичних товариств.

У Києві з'явився новий яскравий мурал: фотофакт - фото 398454

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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