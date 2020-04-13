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Карантин Коронавірус

У Києві за дотриманням карантину стежать з повітря

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У Києві за дотриманням карантину стежать з повітря - фото 1

Поліція почала патрулювати прибережні райони Києва з катера, а важкодоступні місця за допомогою квадрокоптера з гучномовцем. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Києва.

Так, за допомогою рупорів на дроні поліцейські закликають киян дотримуватися правил карантину та уникати людних місць. Загони водної поліції тим часом патрулюють пляжі та інші зони відпочинку біля Дніпра.

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"Поліцейські Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді і повітряної підтримки Нацполіції спільно зі співробітниками відділу поліції в річковому порту "Київ" провели профілактичний рейд на водних об'єктах столиці. Співробітники відомства патрулювали територію Оболонської набережної, Русанівської протоки та парку культури і відпочинку "Гідропарк", – зазначено в повідомленні правоохоронців.

Надалі такі моніторингові загони будуть відправлені на водойми у всіх областях країни.

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