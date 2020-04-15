У Києві встановлять пункти прийому використаних масок і рукавичок

Костянтин Яловий, депутат Київської міської ради, повідомив, що у столиці Україні можуть з'явитися 10 пунктів прийому використаних масок і рукавичок.

Про ініціативу депутат розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

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Зокрема він наголосив на тому, що медичні маски можуть стати новою сміттєвою проблемою для Києва. Причому вони не лише забруднюють навколишнє середовище, а й можуть нести загрозу поширення бактерій і вірусів. Саме тому, на його думку, просто викинути маску до смітника – не рішення проблеми, яка може постати перед нами у найближчому майбутньому.

"Медичні відходи категорії В (потенційно інфіковані маски, рукавички, медичний одяг, інші предмети, що могли контактувати з інфікованими рідинами тощо) мають бути герметично запаковані, обов’язково знезаражені і вже після цього передані на підприємства, що мають спеціальну ліцензію та відповідне сертифіковане обладнання, для подальшої безпечної утилізації – зазвичай спалювання у спеціальних печах при високій температурі", – наголосив депутат.

Також він підкреслив проблему того, що кияни, які хочуть позбутися використаних засобів індивідуального захисту просто не знають, як це правильно зробити. Маски з урн на вулицях розлітаються містом, забруднюючи його та поширюючи хвороботворні мікроорганізми.

Засоби захисту забруднюють довкілля

"Планується уже найближчим часом встановити 10 пунктів прийому засобів індивідуального захисту – у кожному районі Києва", – написав Яловий.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про використані медичні маски, які прибило до берегів Гонконгу. Більшість з 7,4 мільйона жителів Гонконгу протягом декількох тижнів щодня надягали одноразові маски у надії захиститися від коронавірусу. Ним заразилися 126 містян, з яких троє не вижило. При цьому величезну кількість використаних масок НЕ утилізували належним чином, а замість цього викидали на морському узбережжі або у сільській місцевості. Однак морські мешканці можуть з легкістю сприйняти маски за їжу і загинути.

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