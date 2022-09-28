У Києві з'явилася вулиця, яку назвали на честь столиці Великої Британії

У Києві продовжується процес дерусифікації міських об'єктів. Відтак, одну зі столичних вулиць перейменували на честь Великої Британії.

Так, вулиця Пітерська, яка розташована у Солом'янському районі Києва, стала Лондонською, пише пресслужба Київради. Саме за таку назву проголосували 11 211 місцевих жителів під час електронного опитування. Річ у тому, що Велика Британія є один із головних союзників України у цій російсько-українській війні.

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Нагадаємо, що у травні поточного року експертна комісія порекомендувала включити вулицю Пітерську до списку міських об'єктів, назви яких пов'язані з росією або її сателітами.

Назва вулиці Пітерська походить від розмовної народної назви російського міста Санкт-Петербург. З метою зменшення культурного впливу країни-агресора на столичну топоніміку шляхом рейтингового електронного голосування у додатку "Київ Цифровий" було обрано нову назву для цієї вулиці, – розповіли у пресслужбі.

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