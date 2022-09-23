На Київщині встановили тисячі камер відеоспостереження, які допомагають розкрити злочини

Відомо, що на Київщині з'явилася 1144 камер відеоспостережень. Саме вони стали помічниками у розкритті злочинів. Читайте далі та дізнайтеся деталі.

Ці камери відеоспостереження стали частиною системи "Безпечна Київщина". Завдяки камерам на Київщині розкривають такі злочини як крадіжки, підпали, розбійні напади та убивства. Про це повідомив Андрій Нєбитов, начальник Нацполіції в області.

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З цих камер 378 камер здатні розпізнавати номерні знаки на автомобілях.

Саме ефективна робота правоохоронців, розвиток системи відеокамер, встановлення громадянами сигналізацій, систем безпеки, дало змогу суттєво покращити криміногенну ситуацію в області", – коментує Нєбитов.

Він зазначив, що за 8 місяців 2022 року отримали такі результати:

Розкрито 65 з 66 скоєних умисних вбивств

Розкрито 19 з 20 розбійних нападів

Розкрито 39 з 42 кримінальних проваджень щодо хуліганства



Питома вага розкриття грабунків – 100%

Питома вага розкриття крадіжок по державі – 62,3%, в Київській області – 76,2%



Також відомо, що у 2016 році кількість автоугонів становила майже 1000 випадків, а зараз це лише 58 зафіксованих фактів. З яких у 50 випадків вже повідомлено про підозру

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