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У Київській області продовжили дію комендантської години: що важливо знати
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На Київщині вчергове продовжили комендантську годину. Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
Так, влада Київської області повідомила, що комендантська година в регіоні діятиме щодня до 2 жовтня. Як і раніше, на вулиці не можна виходити з 23:00 до 5:00.
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Комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23:00 до 05:00. Такі тимчасові обмеження розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 25 вересня по 2 жовтня, – розповіли у пресслужбі.
Перебувати вночі за межами домівки можна лише за наявності спеціальної перепустки. Заборонено ходити вулицями та з'являтися в інших громадських місцях, а також не можна пересуватися транспортом.
Виняток – залучення громадянина до роботи критичної інфраструктури, про що є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. При собі також необхідно мати документ, що засвідчує особу, – додали в КОВА.
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