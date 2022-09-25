У Київській області продовжили дію комендантської години: що важливо знати

На Київщині вчергове продовжили комендантську годину. Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Так, влада Київської області повідомила, що комендантська година в регіоні діятиме щодня до 2 жовтня. Як і раніше, на вулиці не можна виходити з 23:00 до 5:00.

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Комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23:00 до 05:00. Такі тимчасові обмеження розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 25 вересня по 2 жовтня, – розповіли у пресслужбі.

Перебувати вночі за межами домівки можна лише за наявності спеціальної перепустки. Заборонено ходити вулицями та з'являтися в інших громадських місцях, а також не можна пересуватися транспортом.

Виняток – залучення громадянина до роботи критичної інфраструктури, про що є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. При собі також необхідно мати документ, що засвідчує особу, – додали в КОВА.

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