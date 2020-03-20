Якою є безпечна дистанція між людьми в громадських місцях: відповідь МОЗ

Під час карантинних обмежень відстань між людьми є не менш важливою, ніж заборона заходів зі значною кількістю осіб. Щоб уникнути зараження коронавірусом, важливо дотримуватися дистанції. Дізнайтеся, якою ж є безпечна відстань, наприклад, у черзі.

Зараз по всій Україні впроваджений карантин, на час якого введені обмежувальні заходи. Проте є заклади, на які ці заходи не розповсюджуються. Зокрема, працювати продовжують продуктові магазини, аптеки, АЗС, СТО, банки, поштові відділення, магазини ритуальних послуг та кол-центри. І перебування у них потребує особливої обережності як відвідувачів, так і працівників та керівників цих закладів.

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Тож у Міністерстві охорони здоров'я України нагадали про дотримання посилених санітарно-гігієнічних норм, а також розповіли, якою ж має бути безпечна відстань між людьми у громадських місцях:

Безпечна відстань між людьми, які стоять у черзі на касі, має бути не меншою за 1,5 метра. На цій дистанції загроза потрапляння вірусу в організм від носіїв суттєво зменшується, – йдеться у повідомлені МОЗ.

Нагадуємо, що без нагальної потреби не відвідуйте місця скупчення людей та по можливості замовляйте необхідні послуги онлайн.

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