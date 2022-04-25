У Києві змінять "Арку дружби народів" та перейменують 280+ вулиць

Мер столиці Кличко розповів, що зроблять з "Аркою дружби народів" задля дерусифікації, а секретар Київради повідомив, що планують змінити назви понад 279 топонімів у місті.

Російські та білоруські топоніми в Києві зазнають змін, про що повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко. Разом з тим мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві демонтують бронзову скульптуру двох робітників під Аркою дружби народів, а саму Арку перейменують.

І ще: Українська фотографиня показала, як виглядають села після окупації (відео)

До 1 травня 2022 року у Київраді прийматимуть пропозиції щодо перейменування 279 вулиць, провулків, проспектів і шосе, чиї назви пов'язані із росією чи білоруссю. Свою пропозицію потрібно пояснити. Також секретар Київради Володимир Бондаренко додав, що кількість таких об'єктів може зростати, якщо будуть відповідні пропозиції. Після збору та опрацювання пропозицій, проведуть рейтингове голосування.

Повний список об'єктів за ЦИМ посиланням.

Ще у Києві найближчим часом демонтують скульптуру біля Арки Дружби народів, яку встановили у 1982 році до 60-річчя створення СРСР на знак "возз'єднання України з Росією". Більше кияни не бачитимуть бронзову скульптуру двох робітників.

"Своє ставлення до України росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої "дружби двох народів" будуть прибрані з центру Києва. Другу скульптурну композицію – із червоного граніту – закриємо опоряджувальними матеріалами й теж згодом розберемо. Оскільки там складніша процедура і це займе більше часу. А до того її можна буде використовувати як простір для експозицій", – повідомив мер столиці Кличко.

Щодо самої Арки з титанових листів, то її перейменують та підсвітять кольорами українського прапора.

До теми: Українську книгу "Майя та її мами" видали у 6 країнах, кошти від продажу – для України