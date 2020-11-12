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У Києві потрапив на фото дуже крутий і дуже рідкісний суперкар Ferrari

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Ferrari 599 Mansory Stallone - фото 1
Ferrari 599 Mansory Stallone / instagram

У Києві несподівано засвітився найяскравіший Ferrari 599 Mansory Stallone. Це не просто рідкісний тюнінгований суперкар – у авто цікава історія.

Свого часу саме цей Феррарі 599 Mansory прославилася гучним ДТП. Про розбитий суперкар писали навіть в Європі і США – машина й справді крута і раритетна.

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І ось авто відновили – купе вже не нове, але все одно вражає. Нагадаємо, що в його основі лежить Ferrari 599 GTB Fiorano.

Характеристики Ferrari Mansory Stallone також відмінні, адже потужність шестилітрового V12 підняли до пристойних 720 к.с. Максимальна швидкість перевищує 330 км/год.

У Києві потрапив на фото дуже крутий і дуже рідкісний суперкар Ferrari - фото 434556
У Києві потрапив на фото дуже крутий і дуже рідкісний суперкар Ferrari - фото 434555

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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