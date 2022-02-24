Як працює метро у Києві: що потрібно знати про пересування містом

Напад військ Росії на Україну вніс низку коректив у роботу безлічі структур. Вплинуло це і на роботу метро. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, як працюватиме київський метрополітен в умовах воєнного стану.

Передовсім стало відомо, що вхід у метро Києва безкоштовний. Про це пасажирів сповіщають з гучномовців на станціях, пише Українська правда.

Варто знати: Воєнний стан в Україні: що це означає і як діяти

Заступник голови КМДА Петро Оленич зауважив, що проїзд у громадському комунальному транспорті у місті Київ відбувається без оплати. Також вимкнено автоматизовану систему оплати проїзду. Це означає, що валідувати вашу транспортну картку у комунальному транспорті міста не потрібно.

Також на телеграм-каналі Метрополітену оперативно повідомлятимуть про зміни. Тож рекомендуємо мешканцям Києва підписатися на нього. Поки ж метро працює у штатному режимі з деякими змінами.

Зміни в робочі червоної лінії метро у Києві

У відомстві повідомляють, що з організаційних причин червона лінія метро курсує від:

станції "Лісова" до станції "Шулявська".

Чотири станції червоної гілки – "Берестейська", "Нивки", "Святошин", а також "Житомирська" – відчинені для того, щоб кияни та гості міста могли скористатися ними для укриття у разі повітряної тривоги. Також Віталій Кличко заявив, що усі станції метро під час тривоги доступні для людей у будь-який час доби. Усе для того, щоб можна було пересидіти небезпеку.

Ми ж закликаємо уважно слідкувати за оголошеннями у метрополітені. Уникайте поїздок у навушниках, а також зберігайте спокій. Дотримуйтеся озвучених інструкцій. Це може зберегти вам життя!

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома. Також він порадив тримати напоготові документи та найнеобхідніші речі через напад Росії на Україну.

Читайте також: Як працює Укрзалізниця під час воєнного стану