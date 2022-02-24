На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Де шукати укриття у своєму місті: карти Львова, Києва, Харкова та інших регіонів
-
- 114
У випадку надзвичайної ситуації важливо взяти "тривожну валізку" та разом з рідними перейти у безпечне місце. Де та як знайти укриття у різних містах - читайте далі.
Звуки сирен по містах передбачають, що потрібно готуватись до надзвичайної ситуації. Звісно ж, не втрачаючи віру у нашу армію, варто підготувати тривожну валізку та стежити за місцевими та національними інформаційними порталами. Серед рекомендацій у випадку погіршення ситуації є обов'язковий перехід до безпечних місць, пише Радіо MAXIMUM. Краще завчасно знайти сховища на картах.
І ще: Що означають сирени і як поводитися, коли вони звучать
Посилання на карти укриттів у різних містах України:
- Бомбосховища у Києві (оновлена мапа, посилання з сайту Київради)
- Карта захисних споруд південної частини Донецької області
- Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту Луганської області (інтерактивна карта)
- Укриття для населення Сєвєродонецького та Щастинського районів Луганської області (інтерактивна карта)
- Інтерактивна карта укриттів населення у захисних спорудах Старобільського та Сватівського районів Луганської області
- Пункти надання допомоги, розгорнутих на території Луганської області
- Перелік сховищ та укриттів Запоріжжя (документ з сайту обладміністрації)
- Карта укриттів Дніпропетровської області
- Інтерактивна карта з бомбосховищ та підвалів Харкова та Харківської області
- Сайт геопортал з укриттями у Харкові
- Інтерактивна карта: укриття у Львові
- Інтерактивна карта з укриттями в Одесі
- Карта цивільних споруд Одеси та Одеської області
- Карта з укриттями та спорудами цивільного захисту у Сумах
- Інтерактивна карта з укриттями у Полтаві
- Сховища на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у Миколаєві
- Інтерактивна карта укриттів Херсонської області
- Захисні споруди цивільного захисту (сховища) Херсона
- Інтерактивна карта з укриттями Тернопільської області
- Укриття (посилання на карти по районах) Рівненської області
- Інтерактивна карта захисних споруд Чернігова та Ніжина
- Захисні споруди та найпростіші укриття в Чернігові та Прилуках (сайт обладміністрації з адресами)
- Перелік найпростіших укриттів (підвалів), які можуть бути використані для захисту населення на території Кропивницького (адреси), бомбосховища в Кропивницькому
- Бомбосховища у Черкасах, а також карта місць укриття населення у Черкасах
- Інтерактивна карта бомбосховищ Івано-Франківська
-
Читайте також: Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 24 лютого
-
23:39Вимикати світло і прилади не потрібно: Укренерго про фейк, який поширюється у мережі
-
23:17Як не стати жертвою фейків, які ширить Росія: інструкція від СБУ
-
22:52"Понад 16 годин Україна дає відсіч окупантам": Резніков звернувся до українців
-
22:14Що можна, а що заборонено під час комендантської години в місті: перелік умов
-
21:56"Ні війні в Україні": Руслан Маліновський після гола показав футболку з закликом
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
21:35Дві треті світу з нами: Байден про санкції проти Росії
-
21:19Укравтодор закликав українців знищувати позначки ворогів на дорогах
-
20:54Деякі документи та послуги в Дії тимчасово не будуть доступні, – Федоров
-
20:42"Вмиються власною кров'ю", – головнокомандувач ЗСУ про спробу Росії захопити Україну
-
20:19На базах ОДА створюють військові адміністрації, – ОПУ
-
19:58В Україну приїхав Шон Пенн, щоб розповісти світу правду про війну з Росією
-
19:42Нас не здолати: українці вкотре переказали на потреби армії рекордну суму
-
19:29Світові лідери вимагають відключити Росію від системи SWIFT: але країни ЄС розділилися
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
19:13Мей Маск підтримала Україну зворушливим постом в інстаграмі
-
18:59МОЗ дало рекомендації з домедичної допомоги в умовах воєнного стану
-
18:42У Дніпрі та низці інших міст України вводять комендантську годину
-
18:25Зеленський: "Нікому не вдасться змусити українців віддати свою свободу" – відео брифінгу
-
18:09Що робити під час обстрілів: пам'ятка від СБУ
-
17:55Хочете здати кров для військових? Інструкція, як це зробити
-
17:40Які країни виступили на підтримку України у війні з Росією: промовисті фото
-
17:21У Києві запровадили комендантську годину: що це означає
-
17:12Uber тимчасово припинив свою роботу на території України
-
16:39Як зробити, щоб ваш смартфон не грав на руку ворогові: поради Кіберполіції
- 24 лютого
-
20:42"Вмиються власною кров'ю", – головнокомандувач ЗСУ про спробу Росії захопити Україну
-
17:21У Києві запровадили комендантську годину: що це означає
-
12:34Де шукати укриття у своєму місті: карти Львова, Києва, Харкова та інших регіонів
-
08:53Воєнний стан в Україні: що це означає і як діяти
-
07:14Місячний посівний календар на березень 2022: коли і що садити
- 23 лютого
-
21:47Найгарячіші образи Дакоти Феннінг за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
18:47Емілі Блант святкує 39-річчя! Вгадай фільм з акторкою за кадром
-
13:19Яким знакам Зодіаку найбільше поталанить у березні
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого
-
07:45Як раз і назавжди позбутися проблем зі сном
-
07:15Місячний календар стрижок на березень 2022: дні, коли стригти волосся
- 22 лютого
-
21:47Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
18:54Дрю Беррімор святкує 47-річчя! Вгадай фільм з акторкою за кадром
-
16:48Топ 6 українських оперних співачок, на яких варто підписатися в інстаграмі
-
14:19Оптична ілюзія "зламала" користувачів: фото стало тестом на зір
-
11:51Унікальна дзеркальна дата 22.02.2022: як загадати бажання, щоб воно збулось
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого
-
07:14Вихідні і свята у березні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 21 лютого
-
21:49Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
18:47Дженніфер Лав Г'юїтт святкує 43-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
16:50Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+
-
13:50"Справжнє чудо": неймовірна веселка над Києвом захопила мережу
-
11:21Тест до Міжнародного дня рідної мови: перевірте, наскільки ви грамотні
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого
-
07:15День ангела у березні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця