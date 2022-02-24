Де шукати укриття у своєму місті: карти Львова, Києва, Харкова та інших регіонів

У випадку надзвичайної ситуації важливо взяти "тривожну валізку" та разом з рідними перейти у безпечне місце. Де та як знайти укриття у різних містах - читайте далі.

Звуки сирен по містах передбачають, що потрібно готуватись до надзвичайної ситуації. Звісно ж, не втрачаючи віру у нашу армію, варто підготувати тривожну валізку та стежити за місцевими та національними інформаційними порталами. Серед рекомендацій у випадку погіршення ситуації є обов'язковий перехід до безпечних місць, пише Радіо MAXIMUM. Краще завчасно знайти сховища на картах.

І ще: Що означають сирени і як поводитися, коли вони звучать

Посилання на карти укриттів у різних містах України: