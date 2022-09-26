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У Києві запрацює 10 ресторанів McDonald's: коли відкриття і список адрес

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У Києві запрацює 10 ресторанів McDonald's: коли відкриття і список адрес - фото 1

У McDonald's вирішили відкрити більше своїх закладів у Києві, які працюватимуть лише на доставку. Замовити улюблений фастфуд можна буде й на правому березі столиці.

Уже відзавтра, 27 вересня, у Києві запрацюють ще 7 McDonald's. Мережа ресторанів швидкого харчування відкриє свої заклади як на правому, так і на лівому березі. Відтак, загалом в українській столиці можна буде зробити замовлення у 10 McDonald's – по 5 на кожному березі.

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Повний перелік McDonald's, які працюватимуть у Києві на доставку

  • проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа). Він почав працювати на доставку з 20 вересня.
  • проспект Бажана, 3-Б (метро Харківська). Почав доставку з 20 вересня.
  • вулиця Гришка, 7 (метро Позняки"). Запрацював на доставку з 20 вересня.
  • вулиця Теодора Драйзера, 4 (Троєщина).
  • Вишгородська вулиця, 33-А (Виноградар).
  • вулиця Велика Васильківська, 22 (метро Площа Льва Толстого).
  • проспект Броварський, 27 (метро Дарниця).
  • проспект Академіка Палладіна, 7-А (метро Академмістечко).
  • проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщагівка).
  • проспект Оболонський, 26-А (метро Мінська).

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