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Не McDonald's єдиним: як приготувати соковитий бургер вдома – простий рецепт у відео

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Не McDonald's єдиним: як приготувати соковитий бургер вдома – простий рецепт у відео - фото 1

У Києві почали працювати McDonald's, що спричинило неабиякий ажіотаж. Ба більше, кур'єрів бракує, а зробити замовлення – ще той квест. Тож поки мережа не відкрила решту своїх закладів в столиці та в інших містах України, пропонуємо приготувати соковитий бургер вдома.

Посмажити котлету "як у McDonald's" та приготувати смачний бургер – простіше, ніж ви можете собі уявити. Усе що вам потрібно, то це хороше м’ясо, трохи овочів і свіжа булочка. Рецептом поділився зірковий кулінар Євген Клопотенко на своєму YouTube-каналі.

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Як приготувати бургер власноруч: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • 250 грамів яловичого фаршу;
  • 250 грамів свинячого фаршу;
  • 2-3 булочки для бургера;
  • 1 червона цибуля;
  • 1 великий помідор;
  • 2-3 шматочки сиру чедер;
  • 20 мілілітрів кетчупу (або іншого соусу на ваш смак);
  • листя шпинату;
  • сіль та перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте два види фаршу разом з сіллю та перцем.
  2. Сформуйте плоскі котлети і обов'язково відправте їх в морозилку на 1-1,5 години.
  3. Після цього котлети уже можна смажити. Для цього вам знадобиться сковорода-гриль або електричний гриль.
  4. Обсмажте котлети з двох сторін. Але якщо котлети сильно заморожені, вони повинні полежати хвилин 15 при кімнатній температурі.
  5. Булочки для бургера розріжте на 2 частини і також підсушіть на грилі.
  6. Зберіть бургер – на нижню частину булки викладіть овочі та зелень, а потім котлету, шматочок сиру і овочі. Закрийте верхньою частиною булки і скріпіть бургер шпажкою.

Смачного!

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