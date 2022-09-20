Не McDonald's єдиним: як приготувати соковитий бургер вдома – простий рецепт у відео

У Києві почали працювати McDonald's, що спричинило неабиякий ажіотаж. Ба більше, кур'єрів бракує, а зробити замовлення – ще той квест. Тож поки мережа не відкрила решту своїх закладів в столиці та в інших містах України, пропонуємо приготувати соковитий бургер вдома.

Посмажити котлету "як у McDonald's" та приготувати смачний бургер – простіше, ніж ви можете собі уявити. Усе що вам потрібно, то це хороше м’ясо, трохи овочів і свіжа булочка. Рецептом поділився зірковий кулінар Євген Клопотенко на своєму YouTube-каналі.

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Як приготувати бургер власноруч: покроковий рецепт

Інгредієнти:

250 грамів яловичого фаршу;

250 грамів свинячого фаршу;

2-3 булочки для бургера;

1 червона цибуля;

1 великий помідор;

2-3 шматочки сиру чедер;

20 мілілітрів кетчупу (або іншого соусу на ваш смак);

листя шпинату;

сіль та перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Змішайте два види фаршу разом з сіллю та перцем. Сформуйте плоскі котлети і обов'язково відправте їх в морозилку на 1-1,5 години. Після цього котлети уже можна смажити. Для цього вам знадобиться сковорода-гриль або електричний гриль. Обсмажте котлети з двох сторін. Але якщо котлети сильно заморожені, вони повинні полежати хвилин 15 при кімнатній температурі. Булочки для бургера розріжте на 2 частини і також підсушіть на грилі. Зберіть бургер – на нижню частину булки викладіть овочі та зелень, а потім котлету, шматочок сиру і овочі. Закрийте верхньою частиною булки і скріпіть бургер шпажкою.

Смачного!

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