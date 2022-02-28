У Києві запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт

Сьогодні, 28 лютого, о 8:00 закінчилася посилена комендантська година у Києві. Свою роботу починають продуктові магазини та комунальний транспорт.

У КМДА також наголосили, що комендантська година у столиці не скасована і з 28 лютого вона триватиме з 22:00 до 7:00. Але киян й надалі закликають не виходити на вулиці без потреби, адже у столиці продовжуються вуличні бої практично в кожному районі міста.

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Після 08:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з'явилися на вулицях Києва, – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, почали працювати продуктові магазини й комунальний транспорт. Перевезеннями займатиметься й метрополітен, однак поїзди курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.

У адміністрації міста також закликали об'єднувати сили й допомагати один одному: запитайте у сусідів, чи потрібна допомога, особливо коли це стосується людей похилого віку або сімей, чиї родичі захищають Україну. Доглядайте за квартирами сусідів, що виїхали з міста, щоб не допускати мародерства.

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