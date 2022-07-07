У Києві встановлено новий температурний рекорд

Жителі Києва потерпають від аномально спеки. І в українській столиці уже зафіксували черговий температурний рекорд.

Як розповіли у пресслужбі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, вчора, 6 липня, у Києві стовпчики термометра зупинилися на позначці у +34,3°C. Це новий рекорд температури повітря в столиці.

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До цього максимальна температура у Києві становила +33,9°C, яку зафіксували ще майже 100 років тому – 1924 році.

Проте фахівці нагадали, що абсолютним максимумом температури повітря в столиці за весь час спостережень залишається показник від 30 липня 1936 року. Тоді стовпчики термометра показували +39,4°C.

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