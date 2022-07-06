У Києві відновили роботу ще два автобусні маршрути

Вулицями Києва курсуватимуть автобуси на ще двох маршрутах. На рейс транспорт вийшов уже відсьогодні, 6 липня.

Йдеться про маршрути №69 та №90. Автобуси на них їздитимуть за сталими схемами руху. Про це пише пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Автобус № 69 курсуватиме від вул. Литвиненко-Вольгемут у ст. м. "Палац спорту";

курсуватиме від вул. Литвиненко-Вольгемут у ст. м. "Палац спорту"; Автобус № 90 – від площі Валерія Марченка до вул. Григоровича-Барського.

На сьогодні у Києві здійснюють пасажирські перевезення:

158 автобусів на 65 маршрутах;

90 трамваїв на 18 маршрутах;

135 тролейбусів на 31 маршруті;

731 автобус приватних перевізників працює на 98 маршрутах.

Зауважте! Список актуальних маршрутів можна дізнатися за посиланням.

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