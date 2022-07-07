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Послаблення спеки та грозові дощі: погода в Україні 7 липня

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Прогноз погоди на 7 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 7 липня 2022 в Україні / Irina Iriser on Unsplash

7 липня майже по всій Україні продовжить поступово знижуватись температура повітря, а у кількох областях побільшає дощів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

7 липня, у четвер, середня температура повітря майже на всій території країни втримається на рівні +22+28. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, спека все ще затримається лише у східних та південних областях, а також на Дніпропетровщині, де вдень повітря прогріється до +30+35.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Дощі з грозами у четвер більш ймовірні у північних, місцями центральних областях, на Одещині та Миколаївщині. На решті території – суха спекотна погода. Щоправда, опади будуть вкрай нерівномірними – десь лине добряче, десь прошелестить кількома краплями. Але все ж температурні контрасти в зоні атмосферного фронту значні – від +16 до +34 градусів, тому при грозах можливі сильні зливи, град та пориви вітру до шквального. Обережні будьте! – Наголосила вона.

У Києві 7 липня прогнозується доволі комфортна погода: вдень низька ймовірність дощів з грозою, а температура на рівні +24.

Прогноз погоди на 7 липня у містах України:

Послаблення спеки та грозові дощі: погода в Україні 7 липня - фото 508974
  • Ужгород +24+26
  • Львів +21+23
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +27+29
  • Кропивницький +27+29
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +28+30
  • Херсон +32+34
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +31+33
  • Суми +26+28
  • Харків +33+35
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +33+35
  • Донецьк +32+34
  • Луганськ +30+32

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