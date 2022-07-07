Послаблення спеки та грозові дощі: погода в Україні 7 липня

7 липня майже по всій Україні продовжить поступово знижуватись температура повітря, а у кількох областях побільшає дощів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

7 липня, у четвер, середня температура повітря майже на всій території країни втримається на рівні +22+28. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, спека все ще затримається лише у східних та південних областях, а також на Дніпропетровщині, де вдень повітря прогріється до +30+35.

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Дощі з грозами у четвер більш ймовірні у північних, місцями центральних областях, на Одещині та Миколаївщині. На решті території – суха спекотна погода. Щоправда, опади будуть вкрай нерівномірними – десь лине добряче, десь прошелестить кількома краплями. Але все ж температурні контрасти в зоні атмосферного фронту значні – від +16 до +34 градусів, тому при грозах можливі сильні зливи, град та пориви вітру до шквального. Обережні будьте! – Наголосила вона.

У Києві 7 липня прогнозується доволі комфортна погода: вдень низька ймовірність дощів з грозою, а температура на рівні +24.

Прогноз погоди на 7 липня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +21+23

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +23+25

Луцьк +21+23

Вінниця +24+26

Хмельницький +23+25

Житомир +24+26

Чернігів +25+27

Черкаси +27+29

Кропивницький +27+29

Миколаїв +31+33

Одеса +28+30

Херсон +32+34

Сімферополь +30+32

Полтава +31+33

Суми +26+28

Харків +33+35

Дніпро +31+33

Запоріжжя +33+35

Донецьк +32+34

Луганськ +30+32

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