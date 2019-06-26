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У Києві встановили Залізний трон Сходу

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Залізний трон Сходу - фото 1
Залізний трон Сходу / kiev.informator

На Майдані незалежності в Києві встановили Залізний трон Сходу. Символічний трон створений з уламків снарядів і інших металевих частин, зібраних в зоні АТО.

Трон створений запорізьким волонтером по прикладу Залізного трону з популярного серіалу Гра престолів. Тільки для українського Залізного трону Сходу використовували снаряди, які розірвалися, уламки військової техніки та інші елементи, знайдені в зоні проведення АТО.

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На троні є попереджувальна табличка про те, що він створений з гострих предметів, які можуть поранити.

Трон виставили на продаж на благодійному аукціоні і продали у 2016 році. Гроші, виручені за нього спрямовані на допомогу українській армії. Твір зберігався в Запорізькому музеї, але протягом місяця він буде виставлятися в Києві.

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Джерело: unian
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