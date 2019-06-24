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У мережі обговорюють найввічливішого водія маршрутки у Києві

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Водій здивував киян своєю доброзичливістю - фото 1
Водій здивував киян своєю доброзичливістю / pexels

Доброзичливий водій 228 маршрутки здивував киян, який створював пасажирам хороший настрій. Дехто почав ставити його у приклад іншим водіям, а також назвали найкращим у Києві. Про це містяни написали під публікацією мешканки Виноградаря Ірини Сліпенко у Facebook.

Як відомо, герой київського громадського транспорту працює на 228-му маршруті. 24 червня він відзначився тим, що всім бажав доброго ранку.

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"Прямо зараз водій 228 автобуса всім бажає доброго ранку при вході. Людей 20 вже пройшло і всім: "Доброго ранку!". Як же приємно!" – написала киянка.

Багато хто у мережі одразу впізнали водія. Раніше він працював на 23-му маршруті. У коментарях користувачі мережі висловили своє враження, та захват від доброзичливості водія.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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