У Києві впускають людей у громадський транспорт лише за перепустками: як їх отримати

Посилений карантин у Києві став причиною обмеження пересування людей в громадському транспорті, скористуватися яким можуть лише працівники критичних сфер за наявності перепустки. Розповідаємо про механізм отримання спеціальних квитків на час карантину у столиці.

Карантин у Києві через коронавірус діє з 12 березня. Тепер обмеження для гостей і жителів столиці стали жорсткішими. Спочатку було закрите лише метро, ​​але від сьогодні, 23 березня, обмежується користування громадським транспортом.

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Так, пересуватися громадським транспортом можуть лише люди, як є працівниками критичних сфер інфраструктури Києва. А саме ті, хто працює в лікарнях, в правоохоронних органах, в продовольчих магазинах і аптеках. Транспортом також можуть користуватися рятувальники і фахівці, які забезпечують функціонування житлово-комунального господарства міста.

Крім цього, мер столиці Віталій Кличко повідомив, що були розроблені спеціальні схеми руху громадського наземного транспорту для окремих категорій пасажирів на час протиепідемічних обмежень.

При цьому всі інші, кому дійсно треба на роботу або потрібно пересуватися по Києву у критично необхідних справах, можуть пересуватися на приватному транспорті, таксі або транспорті, який організований установою або підприємством, де людина працює.

Як відомо, їздити громадським транспортом працівникам критичних сфер дозволять лише за перепустками. І у Київській міській державній адміністрації пояснили механізм отримання спеціальних перепусток на час карантину в Києві. Про це повідомив перший заступник мера Києва Микола Поворозник на сторінці в Facebook.

Щоб забезпечити своїх працівників спеціальними квитками, керівники таких підприємств повинні звернутися до профільних департаментів КМДА або в Управління з питань цивільного захисту, за місцем розташування – в районні державні адміністрації Києва, – поясни він.

Після цього місцеві органи влади сформують пропозиції щодо необхідної кількості пропусків і передадуть їх до Департаменту транспортної інфраструктури, що забезпечить видачу перепусток підприємствам.

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