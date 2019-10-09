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У Києві "відремонтували" міст скотчем і нитками: фотофакт

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Міст у Києві - фото 1
Міст у Києві / sq

Столичні комунальники "відремонтували" металеву огорожу на мосту біля Привокзальної площі, закривши її скотчем і нитками.

Відповідне фото опубліковано в Telegram-каналі Kyiv LIVE.

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"Після звернення киян про аварійний стан моста біля Привокзальної площі комунальники відремонтували його скотчем і нитками", – йдеться у підписі до фото.

У Києві 'відремонтували' міст скотчем і нитками: фотофакт - фото 360627
Раніше повідомлялося, що Кличко підняв вартість ремонту Шулявського моста до 1 млрд грн. Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження. Зазначено також, що до 1 серпня були виконані роботи на 60 млн грн. Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що будівництво Шулявського моста було припинено. Посеред робочого дня на будівництві не було робітників, техніка була вимкнена, деяка і зовсім була зачохлена або законсервована.

Фото реконструкції Шулявського шляхопроводу - фото 360630
Фото реконструкції Шулявського шляхопроводу

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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