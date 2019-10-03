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У Києві раптово зацвіли акації: теплі фото

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У Києві зацвіла акація - фото 1
У Києві зацвіла акація / Facebook

Жителі Києва на початку жовтня помітили та сфотографували цвітіння акації. Знімками цього явища поділилися у мережі, трішки додавши літнього настрою у цю осінню пору.

Так, у столиці України в останні по-справжньому теплі дні розцвіла акація. Про це повідомили у Facebook-спільноті "Наш Виноградар". Цвітіння рожевої акації було помічено на вулиці Порика біля хореографічної студії.

І ще: Погода в Україні 2 жовтня: прогноз на останній теплий день

Крім цього, користувачі мережі помітили цвітіння білої акації на вулиці Межовій.

У Києві раптово зацвіли акації: теплі фото - фото 359162

У Києві раптово зацвіли акації: теплі фото - фото 359163

У Києві раптово зацвіли акації: теплі фото - фото 359164

У Києві раптово зацвіли акації: теплі фото - фото 359165

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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