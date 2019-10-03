У Києві раптово зацвіли акації: теплі фото

Жителі Києва на початку жовтня помітили та сфотографували цвітіння акації. Знімками цього явища поділилися у мережі, трішки додавши літнього настрою у цю осінню пору.

Так, у столиці України в останні по-справжньому теплі дні розцвіла акація. Про це повідомили у Facebook-спільноті "Наш Виноградар". Цвітіння рожевої акації було помічено на вулиці Порика біля хореографічної студії.

І ще: Погода в Україні 2 жовтня: прогноз на останній теплий день

Крім цього, користувачі мережі помітили цвітіння білої акації на вулиці Межовій.

Читайте також: Курс валют: чому долар і євро різко подорожчали на початку жовтня