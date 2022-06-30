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Як працюватимуть дитячі майданчики у торгових центрах Києва
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На днях Україну сколихнула справжня терористична атака з боку Росії. Ракетний удар по торговому центру Кременчука забрав десятки життів, а також вніс корективи у роботи відповідних закладів.
Глава пресслужби столичної ДСНС Світлана Водолага розповіла, що всі дитячі майданчики, а також розважальні зони, розташовані у торгових центрах Києва, зачинять. Це вона повідомила в ефірі телеканалу "Київ."
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На сьогодні (29 червня – Радіо MAXIMUM) ухвалено рішення військовою адміністрацією Києва, вже є заборона на роботу дитячих майданчиків, розважальних майданчиків саме в торгових центрах, – підкреслила вона.
Вона також дала важливу пораду. На її думку, краще вибирати об'єкти, які містять поблизу укриття. Натомість розважальні центри, які його не мають, краще взагалі не відвідувати.
Нагадуємо, що ризик ракетних обстрілів усе ще надзвичайно високий. Тож відразу ж переходьте до укриття, коли пролунає сигнал про повітряну тривогу. Залишайтесь там доти, поки не буде відбою. Це може врятувати вам життя.
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