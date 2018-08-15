У Києві відкрили секс-кафе: відео (18+)

Щосереди у кафе проходять бранчі з сексологами

У столиці України Києві на Подолі відкрили перше в країні арт-кафе з сексуально-освітньою спрямованістю.

Серед ключових особливостей закладу Sex.Ed.Coffee – романтична музика, сексуальна назва страв і картини еротичної тематики на стінах.

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Меню: страви "прелюдія", "кавові спокуси", "оральні насолоди", "чайні ласки", "пирогові пристрасті", "солодка розпуста". Адреса закладу: Хорива, 25.

Крім того, інтимну атмосферу створюють приглушене світло і свічки. Головною "фішкою" закладу є напівголі офіціанти. Щовівторка з 11 ранку дівчина-офіціантка топлес подає гостям каву. Пізніше до неї також повинен приєднатися чоловік, який працюватиме з голим торсом.

Крім того, щосереди у кафе проходять бранчі з сексологами, на яких відвідувачі можуть обговорити сексуальні теми з професіоналом.

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