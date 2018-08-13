Цей тип жінок готовий до спонтанного сексу

Ці жінки більш схильні до спонтанного сексу

Міжнародна група науковців опитала 750 студенток зі США та Норвегії, щоб дізнатися, хто більш схильний до випадкового сексу.

У результаті опитування науковці прийшли до висновку, що жінки, які самі є ініціаторами статевого акту, мають здорові стосунки та більш упевнені в своїй сексуальності.

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Впевнені в собі жінки мають достатньо великий вибір партнерів. При цьому, вони шкодують про випадкові зв'язки на стороні. Це відбувається навіть тоді, коли інтим був запропонований чоловіком і жінці це сподобалося. Вона все одно буде шкодувати про те, що сталося.

Упевнені в собі жінки схильні до спонтанного сексу

А от не вельми впевнені в собі жінки поводяться інакше. Наявність комплексів і невпевненості негативно впливає на сексуальних стосунках. Таким жінкам надзвичайно складно розширити коло потенційних сексуальних партнерів.

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