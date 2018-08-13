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Цей тип жінок готовий до спонтанного сексу

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Ці жінки більш схильні до спонтанного сексу - фото 1
Ці жінки більш схильні до спонтанного сексу

Міжнародна група науковців опитала 750 студенток зі США та Норвегії, щоб дізнатися, хто більш схильний до випадкового сексу.

У результаті опитування науковці прийшли до висновку, що жінки, які самі є ініціаторами статевого акту, мають здорові стосунки та більш упевнені в своїй сексуальності.

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Впевнені в собі жінки мають достатньо великий вибір партнерів. При цьому, вони шкодують про випадкові зв'язки на стороні. Це відбувається навіть тоді, коли інтим був запропонований чоловіком і жінці це сподобалося. Вона все одно буде шкодувати про те, що сталося.

Упевнені в собі жінки схильні до спонтанного сексу - фото 269712
Упевнені в собі жінки схильні до спонтанного сексу

А от не вельми впевнені в собі жінки поводяться інакше. Наявність комплексів і невпевненості негативно впливає на сексуальних стосунках. Таким жінкам надзвичайно складно розширити коло потенційних сексуальних партнерів.

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Джерело: mport
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