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Найпопулярніші помилки у сексі, які притаманні чоловікам
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Попри поширені міфи і стереотипи жінкам подобається секс не менше, а може і більше, ніж чоловікам. Але це за умови, що чоловік робить все правильно, щоб доставити своїй партнерці максимум задоволення.
Багато чоловіків помилково вважають, що повністю задовольняють своїх жінок. Ми розповімо вам про найпопулярніші помилки, яких можуть допуститися чоловіки під час сексу.
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Незграбне пестіння грудей
Чоловіки обожнюють жіночі груди і люблять їх пестити. Але, на жаль, не всі це роблять правильно. Жіночий бюст – не футбольні м'ячі. Незграбні ласки грудей, а особливо сосків, знижують збудження та стають для жінок неприємними.
Використання недоречних фраз
Безумовно, ніжні слова і шепіт улюблених губ вважаються важливою складовою сексу. Але все повинно бути в міру і доречно. Непотрібно в розпал сексу питати партнерку: "Тобі добре?", "Так нормально?". Такі фрази збивають сексуальний настрій. Якщо партнерці щось не сподобалося, ви обов'язково це відчуєте.
Відсутність ніжності у найбільш пікантний момент
Під час сексу клітор жінки стає особливо чутливим, навіть більше, ніж пеніс. Тому не потрібно бути з цим органом грубим. Важливо навчитися правильно його пестити. Деякі чоловіки іноді занадто різко до нього тягнуться, в результаті чого статеве збудження починає так само різко знижуватися.
Кількість важливіша, ніж якість
Побутує серед сильної половини людства думку, що чим більше разів за ніч, тим краще. Але часто при цьому якість сексу погіршується. Прагнення отримати за ніч якомога більше оргазмів, на думку чоловіків, вважається ознакою сексуальності, молодості та навіть мужності. Однак частим і не зовсім якісним сексом жінку не вразиш. Тому важливо акцентувати не так на кількості, а на якості.
Відсутність прелюдії
Секс не полягає лише в безпосередньому статевому контакті. Жінкам важливо добре розігрітися до проникнення. Крім того, прелюдія – це відмінна можливість проявити свої ласки, ніжність і пристрасть. На жіночому тілі є багато чутливих зон, пестячи які можна доставити їй неймовірне задоволення. Якщо ерогенні зони не стимулювати і швидко переходити до статевого акту, партнерка з великою ймовірністю буде незадоволеною.
Ну і не забувайте, що процес має приносити задоволення вам обом. Насолоджуйтесь один одним.
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