У Києві відкрили пам'ятник першому комп'ютеру: фотофакт

Міні-пам'ятник уже можна знайти у Києві

Пам'ятник першому київському комп'ютеру, який називався МЕЛМ – Мала електронна лічильна машина, став 13 об'єктом проекту "Шукай". У його рамках у столиці України з'являються пам'ятники різним символам міста, наприклад, київським торту, котлеті, трамваю, сухому варенню та ін.

МЕЛМ була винайдена командою київських вчених під керівництвом директора Інституту електротехніки Сергія Лебедєва у 1950 році. Рахункова машина стала не просто першим комп'ютером України, а всієї Європи.

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Пам'ятник МЕЛМ виготовлений з бронзи, QR-код з інформаційною табличкою скульптури веде на його сторінку на сайті.

У кожної статуетки проекту "Шукай" є легенда, за якою можна заробити бонуси, просто потерши скульптуру. Наприклад, дотик передостанньої, 12-ої фігурки Самсона обіцяє силу. У 13-го об'єкта легенда така: тертя бронзового міні-комп'ютера допоможе поліпшити якість інтернету в смартфоні.

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