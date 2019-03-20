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Вибори президента України 2019

Твій настрій за тиждень до виборів: реакція Супрун на появу Ляшка стала мемом

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Уляна Супрун ледь не заснула під час спічу Олега Ляшка - фото 1
Уляна Супрун ледь не заснула під час спічу Олега Ляшка

У середу, 20 березня, Олег Ляшко увірвався на засідання Кабінету Міністрів. Там він влаштував словесну перепалку з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Але важливим є не конфлікт політиків, а реакція Уляни Супрун. Усім би таке вміння!

І поки радикал Олег Ляшко був незадоволений рішенням про продовження контракту з головою Нафтогазу Андрієм Коболєвим, а також не ліз за грубими слівцями до кишені, Уляна Супрун спокійнісінько сиділа, навіть не звертаючи увагу на кандидата у президенти.

І ще: Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку

Як Уляна Супрун відреагувала на Олега Ляшка - епічне відео:

Не обійшлося й без народної творчості:

Твій настрій за тиждень до виборів: реакція Супрун на появу Ляшка стала мемом - фото 315760

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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