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Світовий рейтинг щастя: Україна поки у другій сотні

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Рейтинг найщасливіших країн світу - фото 1
Рейтинг найщасливіших країн світу

ООН опублікувала щорічний рейтинг найщасливіших країн світу. Україна в ньому посіла 133 місце.

У доповіді World Happiness Report 2019 експерти визначали рівень щастя у 156 країнах, ураховуючи показники від тривалості життя та свободу до корупції та ВВП.

І ще: Міжнародний день щастя: поради, як стати щасливим

Світовий рейтинг щастя: Україна поки у другій сотні - фото 315764

Цьогоріч рейтинг очолила Фінляндія. До трійки лідерів увійшли також Данія та Норвегія. Після них ідуть Ісландія, Нідерланди, Швейцарія, Швеція, Нова Зеландія, Канада й Австралія.

Світовий рейтинг щастя: Україна поки у другій сотні - фото 315765

Україна в рейтингу розташувалася на 133 місці – між Чадом та Ефіопією. Найбільш нещасними країнами назвали Афганістан, Центральноафриканську Республіку та Південний Судан.

Світовий рейтинг щастя: Україна поки у другій сотні - фото 315766

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Джерело: worldhappiness
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