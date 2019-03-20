Світовий рейтинг щастя: Україна поки у другій сотні

ООН опублікувала щорічний рейтинг найщасливіших країн світу. Україна в ньому посіла 133 місце.

У доповіді World Happiness Report 2019 експерти визначали рівень щастя у 156 країнах, ураховуючи показники від тривалості життя та свободу до корупції та ВВП.

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Цьогоріч рейтинг очолила Фінляндія. До трійки лідерів увійшли також Данія та Норвегія. Після них ідуть Ісландія, Нідерланди, Швейцарія, Швеція, Нова Зеландія, Канада й Австралія.

Україна в рейтингу розташувалася на 133 місці – між Чадом та Ефіопією. Найбільш нещасними країнами назвали Афганістан, Центральноафриканську Республіку та Південний Судан.

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